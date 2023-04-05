Замість діджейського пульта взяв в руки зброю: загинув херсонець Андрій Мехряков

5 квітня 2023, 19:59
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Джерело:

ГО "Центурія"

Захисник Андрій "Мех" Мехряков загинув 4 квітня у бою з російськими загарбниками. Життя воїна обірвалося у Бахмуті.

"Мех" взяв у руки зброю замість діджейського пульта. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну воїн був діджеєм та виступав під псевдонімом Dj Apache.

Зверніть увагу Під Бахмутом загинув Назарій Грибан із "Гонору"

Воїн народився у Херсоні. Україну захищав у лавах 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. 

Виявляв себе як холоднокровна і відважна людина, з посмішкою знищуючи ворогів нашої Нації. Загинув гідно, прикриваючи побратимів. Бути воїном – жити вічно,
– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним героя. Вічна пам'ять воїну.

Поблизу Бахмута загинув Даниїл Кондель

Воїн Даниїл "Вікінг" Кондель –  учасник неформального молодіжного руху "Гонор" – віддав своє життя за Україну під Бахмутом. 

"Під час виконання бойового завдання під Бахмутом, загинув боєць "Гонору" Кондель "Вікінг" Даниїл. Бути воїном – жити вічно", – мовилося у повідомленні.

Загиблому воїну був лише 21 рік. 

Українські захисники та захисниці ціною власних життів захищають Україну від російських окупантів. Вічна пам'ять полеглим героям. 

Автор: Мар'яна Бекало