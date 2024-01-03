Ексгенерал СБУ Наумов вийшов на волю у Сербії

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов вийшов на волю у Сербії. Його засуджували до року ув'язнення за відмивання грошей.

Сербський суд виніс рішення у справі Наумова у вересні 2023 року. Він мав вийти з в'язниці лише через рік, але вже на початку грудня був на волі.

Дивіться також Рука Медведчука та шпагат Вучича: чому в Сербії спалахнули протести і чи буде Майдан у Белграді

Інформацію про те, що Наумов вийшов із в'язниці підтвердили ВВС у Високому суді міста Ниш. Попри те, що колишнього генерала СБУ відпустили, однак йому заборонили виїжджати з Сербії. Це пов'язано з тим, на час розгляду апеляції у Наумова вилучили документи.

Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції,

– повідомили у суді.

Апеляцію Наумова вже подавали скаргу на заборону на виїзд. Сторона захисту бідкалася, мовляв, існує загроза для життя клієнта, а також заявляли, що Наумов уже відбув повний термін покарання, тому у таких обмеженнях немає потреби. Однак суд відхилив апеляцію.

Разом з тим, як заявив адвокат Наумов, в рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози життю ексгенерала СБУ. Ба більше, Наумов також офіційно заявляв, що йому "небезпечно перебувати у Сербії".

"Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях", – заявив адвокат Наумова.

Справа Наумова: що відомо