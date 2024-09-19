Нардепа Одарченка оголосили в міжнародний розшук: Стефанчук сказав, чи просив той відрядження

Депутата від партії "Слуга народу" Андрія Одарченка оголосили у міжнародний розшук. До того, як перетнути кордон, дозволу на це для нардепа-втікача не видавали.

Про це в етері телемаратону заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він також наголосив на відповідальності, до якої буде притягнутий Андрій Одарченко за свої протиправні дії, передає 24 Канал.

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Що сказав Стефанчук про втечу Одарченка за кордон

Глава українського парламенту наголосив, що жодних заяв на відрядження або інших дозвільних документів з боку Верховної Ради щодо перетину державного кордону народному депутату Одарченку не видавали.

Водночас Стефанчук, говорячи про вчинок Одарченка та інших депутатів-втікачів, вкотре зазначив, що у 2019 році український парламент зробив дуже правильне рішення, що зняв недоторканість з народних депутатів України.

Ще буквально 5 років тому це здавалося неможливим, адже будь-які процедурні дії, які заходили в парламент вони, як правило, тонули в його стінах. Сьогодні ніякої кругової поруки немає, ви це бачите чітко,

– пояснив спікер Ради.

Руслан Стефанчук також наголосив, що всі нардепи, хто вчинив протиправні діяння, а тим паче злочин, а тим паче корупційний – повинен бути притягнутий до відповідальності у всій відповідності до українського законодавства.

До слова, суддя Вищого антикорупційного суду 19 вересня оголосив народного депутата Андрія Одарченка у міжнародний розшук. Нардеп порушив покладені на нього процесуальні обов'язки: вийшов з-під варти під заставу, а потім зник та не виходив на зв'язок. Він також, імовірно, міг втекти за кордон.