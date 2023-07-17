Мало б виповнитися 22: під Бахмутом загинув захисник із Тернопільщини

На жаль, у боях за Україну загинув військовослужбовець Андрій Рольський. Він родом із Тернопільської області.

Захисник загинув на фронті під Бахмутом. Через три місяці йому мало б виповнитися 22 роки.

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Що відомо про загиблого воїна

Як розповів міський голова Збаража Роман Полікровський, Андрій Рольський загинув під час виконання бойового завдання. Це сталося 14 липня у районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.



Андрій Рольський загинув під Бахмутом / фото Романа Полікровського

Відомо, що захисник народився 14 жовтня 2001 року в селі Кретівці.

Мешканці Збаразької громади щиро сумують із рідними та близькими нашого мужнього захисника. У скорботі схиляємо низько голови перед його подвигом. Щирі співчуття рідним, побратимам та друзям! Вічна слава Герою!

– написав міський голова.

Болючі втрати України