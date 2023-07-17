Мало б виповнитися 22: під Бахмутом загинув захисник із Тернопільщини
Джерело:Роман Полікровський
На жаль, у боях за Україну загинув військовослужбовець Андрій Рольський. Він родом із Тернопільської області.
Захисник загинув на фронті під Бахмутом. Через три місяці йому мало б виповнитися 22 роки.
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Що відомо про загиблого воїна
Як розповів міський голова Збаража Роман Полікровський, Андрій Рольський загинув під час виконання бойового завдання. Це сталося 14 липня у районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.
Андрій Рольський загинув під Бахмутом / фото Романа Полікровського
Відомо, що захисник народився 14 жовтня 2001 року в селі Кретівці.
Мешканці Збаразької громади щиро сумують із рідними та близькими нашого мужнього захисника. У скорботі схиляємо низько голови перед його подвигом. Щирі співчуття рідним, побратимам та друзям! Вічна слава Герою!
– написав міський голова.
Болючі втрати України
- Нещодавно на війні загинув колишній очільник Управління превентивної діяльності поліції Чернігівщини Олексій Дяговець. Герой захищав Україну на фронті з січня 2023 року.
- Під час наступальних операцій поблизу Бахмута загинув військовослужбовець з Ужгорода Анатолій Тегза з позивним "Варвар". Він пішов допомагати пораненим побратимам, але, на жаль, не повернувся.
- Також на фронті загинув військовий з Львівщини Віктор Сердюк. Його не стало 6 липня під час бою на Донеччині.