"Наша сила – в єдності": Садовий нагадав про ключові події новітньої історії України

Міський голова Львова Андрій Садовий нагадав про дві важливі річниці, що символізують силу українців. 11 років з підписання мирної угоди і три роки з початку повномасштабної війни з Росією.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Андрія Садового. Міський голова Львова наголосив, що ці дві річниці означають незламність українського народу у боротьбі за свою свободу.

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Дві річниці, що стали символом єдності

Він зазначив, що за тиждень виповниться 11 років від моменту, коли українська опозиція підписала мирну угоду з Януковичем за підтримки європейських дипломатів. Однак народ не прийняв цього рішення, і вже наступного дня проросійський президент утік.

Ще одна важлива дата – три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії. У лютому 2022 року багато світових лідерів пророкували, що Україна протримається лише три дні. Проте українці стали щитом, дали відсіч ворогу і довели свою силу та єдність.

Варто вже нарешті запам’ятати один ключовий чинник – український народ. Можна скільки завгодно говорити, писати й підписувати. Але наша сила – в єдності. Ось про що треба думати,

– наголосив Садовий.

До слова, Трамп провів телефонну розмову з Путіним, але не зможе нав'язати Україні невигідні умови.

Україна та Європа продовжать відігравати важливу роль у завершенні війни, зокрема під час Мюнхенської безпекової конференції.