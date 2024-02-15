Під час обстрілу Херсона росіяни вбили 19-річного курсанта морської академії
Джерело:ХДМА
Протягом вчорашнього дня Херсон знову перебував під ворожими обстрілами. У лікарні від отриманих внаслідок атаки травм помер курсант Андрій Савицький.
Про загибель 19-річного хлопця повідомили у Херсонській державній морській академії, де він навчався.
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Повинен був стояти за штурвалом
Андрій Савицький був курсантом 4-го курсу судноводійного відділення морського фахового коледжу "ХДМА".
Активний і цілеспрямований Андрій прагнув отримати знання, будував плани, мріяв, любив, але сталося найжахливіше,
– йдеться на сторінці навчального закладу.
Лікарі до останнього боролися за його життя
Нагадаємо, вдень окупанти нещадно гатили по місту. В ОВА зауважили, що удари прийшлися по житлових кварталах. Посічений снарядами дитячий майданчик, вибиті вікна, вирвані рами балконів.
Спочатку місцева влада заявила про 5 постраждалих. До медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. Поранень зазнали жінки 55 та 58 років.
Тоді ж стало відомо, що поранення ноги зазнав 19-річний хлопець. Пізніше увечері очільник ОВА Олександр Прокудін розповів, що юнака врятувати не вдалося. Він помер у реанімації.
"Медики до останнього боролися за його життя", – сказав посадовець.
Оперували 4 години
Серед постраждалих внаслідок обстрілу Херсона 14 лютого також 14-річна дівчинка. Дитину у вкрай важкому стані доправили до лікарні. У неї була вибухова травма, поранення ноги, обличчя та шиї.
Протягом чотирьох годин лікарі оперували чотирнадцятирічну Аліну. Учора ввечері дитмайданчик, на якому перебувала дівчинка, обстріляла російська армія,
– розповів Прокудін.
Зараз дівчинка – в реанімації під пильним наглядом херсонських лікарів. Вони змогли стабілізувати стан пораненої, однак вона досі перебуває у тяжкому стані.
Окупанти не залишають Херсон у спокої: останні новини
- 11 лютого росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста. Вони влучили по будівлі обласного кардіологічного центру. На щастя, постраждалих не було. Через удар пошкоджені внутрішні приміщення та система теплопостачання. Водночас поранень зазнала 61-річна жінка. У момент обстрілу вона перебувала у маршрутці. Її госпіталізували у середньому стані.
- 5 лютого окупанти вдарили по легковому авто. У ньому згоріли два чоловіки. Тоді ж через артилерійський удар загинула жінка 66 років. Вона перебувала на вулиці.
- 26 січня ворог обстріляв Херсон балістикою. Він бив по житлових кварталах, школі та ТЦК. Тоді загинула одна людина.