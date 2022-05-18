Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED 24

Першим амбасадором UNITED 24 став ексфутболіст Андрій Шевченко. Тепер його місія – розповідати світу про те, що відбувається в Україні.

З українською зіркою футболу зустрівся президент Володимир Зеленський. Політик наголосив, що Шевченко має величезну довіру на міжнародній арені.

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Андрій своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі,

– зазначив президент.

Він переконаний, що Шевченку це обов'язково вдасться.



Зеленський провів зустріч з Шевченком / Фото з телеграму президента