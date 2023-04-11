Повернувся з Греції, щоб захищати Україну: у боях загинув 26-річний Андрій Воробкало

На жаль, Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і доньок. Так, у боях за Бахмут загинув 26-річний Андрій Воробкало. Він повернувся до України з Греції, щоб боронити рідну землю.

Відомо, що своє життя у боях за Бахмут віддав уродженець Черкаської області. 26-річний Андрій Воробкало до початку повномасштабного вторгнення мешкав у Греції. Там він займався викладанням східних бойових мистецтв для діток.

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Повернувся додому після 24 лютого

Новина про повномасштабне вторгнення Росії на територію України змусила Андрія з позивним "Грек" покинути своє мирне життя у Греції. Він повернувся додому, щоб боронити рідну землю від ворога.

Андрій Воробкало був командиром мінометного розрахунку. Відомо, що він сам мав чорний пояс з єдиноборств. А ще у нього залишився молодший братик Дарій. Хлопчика герой навчав української мови, щоб той знав свою рідну.

"Грек" зауважив, що не міг залишитися у Греції. Він просто не міг би дивитися українцям у вічі, якби так вчинив. Тут він і зустрів свою кохану Ірину. Вона робила те, чим займаються зараз тисячі українок і українців. Дівчина займалася закриттям зборів для Андрія, а також його побратимів.

З українським героєм попрощалися у рідному селі Хутори, що на Черкащині. Щоб віддати шану "Грекові", прийшли сотні людей.

Подивіться це відео, де хлопець, у якого було майбутнє в комфортній сонячній країні, проміняв його на долю воїна в Бахмуті. Він воював за ваше майбутнє. І захищав ваше сьогодення. Так саме, як і тисячі інших українців в однострої,

– наголосив Андрій Цаплієнко.

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Зауважимо, що на днях, обороняючи рідну країну від ворога, загинув командир роти вогневої підтримки 49 ОМБр Артур Асадов. Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення він працював у Ukrainian Film Division.

Артур загинув, боронячи Україну. На жаль, його батько живе у тимчасово окупованому Донецьку й активно підтримує псевдореспубліку "ДНР". А ще з 2017 року він працює у штабі загарбників.