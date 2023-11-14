Маємо чіткий план перемоги: Єрмак оприлюднив дві мети Зеленського

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував закиди Україні щодо високого рівня корупції. Також він назвав дві мети, які переслідує президент Володимир Зеленський.

За словами Єрмака, рішення Єврокомісії рекомендувати початок переговорів про вступ України до ЄС свідчить про те, що Київ здійснює поступ у питанні боротьби із корупцією. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News під час свого візиту до Вашингтона.

Дивіться також Наступний рік буде вирішальним у війні, – ОП

Єрмак назвав 2 мети президента Зеленського

Андрій Єрмак сказав, що Володимир Зеленський має 2 мети:

перемогти у війні,

побороти корупцію.

На запитання ведучого телеканалу про те, що деякі американські законодавці закидають Києву значний рівень корупції та нібито відсутність підзвітності щодо наданої Америкою допомоги, Єрмак сказав, що антикорупційні реформи тривають. І результати роботти є.

Президент Зеленський має дві мети: перемогти у війні проти росіян та у (війні) проти корупції. Антикорупційні реформи тривають. І ми маємо свідчення прогресу й успіху... І рекомендація Єврокомісії розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу – думаю, це свідчення успіху боротьби проти корупції,

– сказав Андрій Єрмак.

На запитання про те, чому США важливо продовжувати підтримувати Україну, він зазначив, що Київ та Захід мають одні цінності. Україна бореться за свободу, демократію і запобігає ризикам нової великої війни не лише у Європі, а й в усьому світі. Адже якщо Україна не зупинить Путіна, він не зупиниться.

Ви бачите, що відбувається на Близькому Сході – ті самі вороги, Росія та Іран,

– зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, як Київ бачить кінцеву ціль у цій війні та як багато часу може піти на це, Єрмак розповів: "Ми маємо чіткий план". Однак перемога України та швидкість цього процесу напряму залежить від допомоги Заходу.

Зазначимо, що під час цього ж інтерв'ю Андрій Єрмак розповів, що із допомогою США та інших союзників ЗСУ вже вдалось звільнити 50% із захоплених Росією територій від початку повномасштабної агресії.

Єрмак перебуває у США