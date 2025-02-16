Інформація про всі зустрічі з росіянами – це фейк, – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що без напрацювання конкретного плану Україна не буде зустрічатися для перемовин з російською стороною.

Таким чином, він прокоментував чутки щодо контактів з росіянами з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

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Як пояснив це Єрмак

Він розповів, що провів предметні розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Згідно з оприлюдненою ним інформацією, Україна чітко визначила червоні лінії власних інтересів.

На кожній зустрічі, у кожному діалозі ми відстоювали лінію, що діалог про безпеку Європи не може бути без України та ЄС. Інформація про всі зустрічі з росіянами – це фейк,

– повідомив Єрмак.

За його словами, подібних зустрічей не було, і їх не планують, поки не буде напрацювання відповідного плану. Також керівник Офісу Президента наголосив, що Володимир Зеленський вже наголошував на цьому і відповів на ці запитання.

"Ми говорили про гарантії безпеки. І Президент чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, якщо вона буде ухвалена без України, ми її не приймемо. І в гарантіях безпеки нам потрібні США", – зауважив український посадовець.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час пресконференції з журналістами 13 лютого заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції нібито зустрінуться "високопоставлені" представники Росії, США та України. Але цього не відбулося.