Єрмак анонсував важливі події у війні в Україні

На сьогодні тривають запеклі бої за звільнення українських територій від загарбників. В Офісі Президента анонсували важливі події для нашої країни.

Так, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що українці не повинні розслаблятися. До речі, напередодні він закликав усіх не хвилюватися та мати терпіння.

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В Україні анонсували важливі події

Попереду – важливі події. Не маємо права розслаблятися, бо в нас важлива мета – вихід на кордони 1991 року,

– заявив Єрмак.

Як саме відбуватиметься цей вихід на кордони та коли – поки невідомо. Але точно можна сказати, що ці важливі події – будуть радісними для українців.

Єрмак відреагував на можливість закінчення війни до весни 2023 року

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов зробив прогноз, що війна закінчиться до весни 2023 року. Андрій Єрмак прокоментував це:

"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, – це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", – заявив керівник ОП.

Єрмак також наголосив, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон і просунувшись на Харківському напрямку. Втім, війна триває. Очільник ОП додав, що не готовий назвати точний день, коли закінчаться бойові дії.