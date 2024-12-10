Один з найвпливовіших "мрійників" Європи: Єрмак потрапив у рейтинг Politico

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вдруге потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico. Він зайняв друге місце серед категорії "мрійників".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Politico. Журналісти видання відзначають його роль як "фіксера" Зеленського, який допомагає вирішувати складні дипломатичні питання.

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Єрмак увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи

Андрій Єрмак вдруге поспіль увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання. Цього року він посів друге місце в категорії "мрійники".

Politico підкреслює, що Єрмак змістив акцент з намагання перемогти у війні на стратегію досягнення миру. Його мета полягає в тому, щоб заручитися підтримкою міжнародної спільноти та домогтися справедливого миру для України, включаючи відновлення територіальної цілісності та членство в НАТО.

Зокрема, цього року він активно шукає співрозмовників серед найближчого оточення новообраного президента США Дональда Трампа, а також продовжує працювати над залученням підтримки від таких країн, як Індія.