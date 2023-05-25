Географія розширюється, а масштаби збільшуються, – ГУР про нові відео РДК з Бєлгородщини

25 травня представники РДК поширили відео з Глотово Бєлгородської області. Добровольчі формування росіян продовжують "звільняти" населені пункти Росії.

Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував цю подію в ефірі телемарафону. Він, зокрема, підтвердив, що це свіже відео.

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Рух опору в Росії набирає обертів

Можемо точно констатувати той факт, що опір на Росії набирає обертів. І, якщо говорити про останні події на Бєлгородщині, то так, певна частина представників РДК і легіону залишаються на території Росії і, власне, продовжують боротьбу,

– сказав Юсов.

Він також наголосив, що географія російського руху опору розширюється, а масштаби збільшуються.

За словами представника розвідки, останні події на Бєлгородщині стали наймасовішим збройним опором режиму Путіна.

"Це важливо і добре, що на території РФ є люди які готові боротись за майбутнє власних людей і боротись з диктатором, який окупував не лише частину України, але також провів внутрішню окупацію самої Росії", – підкреслив Юсов.

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