Географія розширюється, а масштаби збільшуються, – ГУР про нові відео РДК з Бєлгородщини
25 травня представники РДК поширили відео з Глотово Бєлгородської області. Добровольчі формування росіян продовжують "звільняти" населені пункти Росії.
Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував цю подію в ефірі телемарафону. Він, зокрема, підтвердив, що це свіже відео.
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Рух опору в Росії набирає обертів
Можемо точно констатувати той факт, що опір на Росії набирає обертів. І, якщо говорити про останні події на Бєлгородщині, то так, певна частина представників РДК і легіону залишаються на території Росії і, власне, продовжують боротьбу,
– сказав Юсов.
Він також наголосив, що географія російського руху опору розширюється, а масштаби збільшуються.
За словами представника розвідки, останні події на Бєлгородщині стали наймасовішим збройним опором режиму Путіна.
"Це важливо і добре, що на території РФ є люди які готові боротись за майбутнє власних людей і боротись з диктатором, який окупував не лише частину України, але також провів внутрішню окупацію самої Росії", – підкреслив Юсов.
"Звільнення" Бєлгородщини: головне
- Через два дні після початку операції бійці РДК та легіону "Свобода Росії" вийшли з Бєлгородщини. Вони повідомили журналістам про власні втрати та похизувались бойовими трофеями.
- Додамо, що командир РДК Денис з позивним "Вайт Рекс" наголосив, що "звільнення" російських областей – це виключно ініціатива росіян. За його словами, Україна координувала дії з ними виключно до держкордону. Все, що відбулось за межами України – рішення партизанів.
- Командир РДК також зазначив, що їм вдалося звільнити понад 42 квадратних кілометри території Росії.