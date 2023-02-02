Наразі загроза – не з Білорусі: у розвідці запевняють, що росіяни не наступатимуть з півночі
Поки Росія атакує на Східному напрямку, на білорусько-українському кордоні зосереджені підрозділи ворога. Проте приводів для паніки – немає.
Про це в етері телемарафону речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, ударних угруповань окупантів на території Білорусі поки не сформовано.
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Якщо ситуація зміниться, то суспільство дізнається
Юсов запевнив, що станом на 2 лютого загрози нового вторгнення окупантів з території Білорусі немає.
Україна готова до різних сценаріїв. Це не означає, що ми розслаблені щодо білоруського напрямку. Але якщо ситуація зміниться, то про це буде знати суспільство, Сили оборони, українські спецслужби й розвідка. На сьогодні загроза не з Білорусі,
– зазначив речник.
Однак, за його словами, Путін не припиняє спроб втягнути режим Лукашенка у війну проти України. Зокрема, йдеться про участь у наземній операції, але успіху він не досяг.
Війська Росії та Білорусі на кордоні: що відомо
- У вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що по закінченню навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишаються на кордоні. Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.
- 31 січня білоруська та російська армії почали штабні тренування. Відомо, що вони відпрацьовуватимуть питання щодо "спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".
- А напередодні стало відомо, що окупанти знову перекинули свої підрозділи до Білорусі для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання, повернулися до Росії, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.