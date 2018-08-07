Українець Говоров – переможець чемпіонату Європи на 50 метрів батерфляєм

У Глазго відбувся фінал на чемпіонаті Європи з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Український плавець Андрій Говоров здобув золоту нагороду на своїй основній дистанції 50 метрів батерфляєм. Говоров показав результат 22,48, що на 0,31 соту гірше від його ж світового рекорду.

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Другим став британець Бенджамін Прауд (22,78), а трійку лідерів замкнув росіянин Олег Костін (22,97).

Медаль Андрій Говорова стала третьою для збірної України на чемпіонаті Європи-2018 з плавання. Дві попередні медалі здобув Михайло Романчук: золото на дистанції 400 метрів вільним стилем та срібло на 1500 метрів вільним стилем.

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