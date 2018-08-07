20:10
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець Говоров – переможець чемпіонату Європи на 50 метрів батерфляєм

51 Читать новость на русском
Андрій Говоров
Андрій Говоров

У Глазго відбувся фінал на чемпіонаті Європи з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Український плавець Андрій Говоров здобув золоту нагороду на своїй основній дистанції 50 метрів батерфляєм. Говоров показав результат 22,48, що на 0,31 соту гірше від його ж світового рекорду.

Читайте також: Міжнародна федерація плавання офіційно затвердила рекорд українця Говорова

Другим став британець Бенджамін Прауд (22,78), а трійку лідерів замкнув росіянин Олег Костін (22,97).

Медаль Андрій Говорова стала третьою для збірної України на чемпіонаті Європи-2018 з плавання. Дві попередні медалі здобув Михайло Романчук: золото на дистанції 400 метрів вільним стилем та срібло на 1500 метрів вільним стилем.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту плавання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
сьогодні, 20:02 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
Яніна Ткачук
Небезпечна інфекція лістеріоз в Україні: профілактика, симптоми і лікування
сьогодні, 19:01 Небезпечна інфекція лістеріоз в Україні: профілактика, симптоми і лікування
Юліана Вінтюк
Подорожі Україною: захоплюючі місця Івано-Франківщини, у які хочеться повертатись
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: захоплюючі місця Івано-Франківщини, у які хочеться повертатись
Юліана Вінтюк
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сьогодні, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
сьогодні, 16:01 Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
Катерина Петренко
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Юта" з кожним матчем втрачає надію на зону плей-оф
 22 березня 2011 , 10:15
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
Дайджест: "Наполі" загрожує гра без глядачів у ЛЧ, а "МЮ" знайшов заміну Евра
 7 листопада 2013 , 16:05
Під час матчу "Динамо" - "Шахтар" збиратимуть кошти для важкопоранених бійців АТО
 16 липня 2014 , 18:18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук