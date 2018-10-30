Андрій Лунін дебютує за "Леганес" у матчі Кубка Іспанії
Український голкіпер Андрій Лунін вперше гратиме у складі "Леганеса" проти "Райо Вальєкано" у рамках 1/16 Кубка Іспанії.
19-річний спортсмен захищатиме ворота господарів з перших хвилин матчу. Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.
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Нагадаємо, що матч Кубка Іспанії "Леганес" – "Райо Вальєкано" розпочнеться 30 жовтня о 21:30 за київським часом.
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Джерело: 24 Канал
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