Андрій Шевченко назвав найбільш пам'ятний фінал Кубка України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, який матч фіналу Кубка України є для нього найбільш пам'ятним у кар'єрі.

За словами Андрія Шевченка, це фінал кубка України у 1999 році, коли грали київське "Динамо" та львівські "Карпати".

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"Це було в 1999 році – перед моїм переходом в "Мілан". "Динамо" обіграло "Карпати" з рахунком 3:0, а мені вдалося забити два м'ячі. У ті роки фінальні матчі традиційно проводилися в День міста, тому для мене вони, звичайно, завжди були пам'ятними. А тоді, в 99-му, я на якийсь час, по суті, прощався зі своїми вболівальниками", – розповів Шевченко у коментарі "Команда №1".

Нагадаємо, 9 травня київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють у фіналі Кубка України на "Дніпро Арена". Це буде десяте очне протистояння у фіналі між київським та донецьким клубом. Загалом же "динамівці" та "гірники" мають по 11 Кубків України.

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