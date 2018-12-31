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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Андрій Шевченко оцінив досягнення збірної України у 2018 році

      69 Читать новость на русском
      Андрій Шевченко
      Андрій Шевченко

      Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко підвів підсумки року і розповів про найближчі плани збірної.

      У 2018 році національна збірна України здобула поки що одну з найвагоміших перемог у своїй історії — виграла групу Ліги націй УЄФА в дивізіоні B і здобула путівку до дивізіону A на наступний розіграш, який має відбутися в сезоні-2020/2021.

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      Всі матчі цього року були важливими з точки зору розвитку гри. Ми провели дуже активну весну в поєдинках з суперниками різної сили і різних футбольних шкіл. Нам вдалося подивитися в дії всіх тих, на кого ми розраховували. Восени команда зосереджено й дисципліновано провела груповий турнір Ліги націй, ми зайняли перше місце і підвищилися в класі в дивізіон А, це найвищий з рівнів. Дострокова перемога в турнірі дала нам можливість для експериментів в кінці року, в результаті тренерський штаб отримав багато матеріалу для аналізу і підготовки команди до ігор у відбірковому турнірі Євро-2020,
      – цитує Шевченка офіційний сайт ФФУ.

      Також варто зазначити, що збірна України у 2018 році значно омолодилася. Завершувала 2017 рік команда Шевченка, маючи середній вік учасників спарингу зі Словаччиною 27,2 року. А в останньому поєдинку 2018-го цей показник склав 23,7. Хоча більшість матчів збірна провела з показниками від 25,9 до 26,6 року. В одному випадку було більше, ще у двох — менше.

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      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу Андрій Шевченко
      Джерело: 24 Канал
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