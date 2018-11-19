Андрій Шевченко вийшов на четверте місце у рейтингу тренерів збірної України
Андрій Шевченко вийшов на четверте місце у рейтингу тренерів збірної України за кількістю проведених матчів за тренерським кермом.
Поєдинок Ліги націй проти Словаччини став для Андрія Шевченка 22-м на посаді головного тренера національної збірної України.
Читайте також: Україна потрапила в один кошик з Росією на жеребкуванні відбіркового циклу Євро-2020
Тепер в історичному реєстрі керманичів головної команди країни Андрій Шевченко вийшов на чисте четверте місце. Позаду залишився Олексій Михайличенко (21 матч).
На першій позиції в цьому рейтингу розташувався Олег Блохін (64 поєдинки), на другому — Михайло Фоменко (37 ігор), на третьому — Йожеф Сабо (34 зустрічі).
Нагадаємо, що 20 листопада збірна України в Антальї зіграє товариський матч проти Туреччини. Початок – о 19:30.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24