Побиття військового в Івано-Франківську: постраждав "азовець" Кориневич, який пройшов полон

Напередодні в Івано-Франківську невідомі побили військовослужбовця. Ним виявився "азовець" Андрій Кориневич, який захищав "Азовсталь" і пройшов полон.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на маму військовослужбовця Оксану Фрич.

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Що відомо про напад на Кориневича в Івано-Франківську

Мати постраждалого припустила, що напад на її сина стався, бо "комусь дуже не подобається його громадянська позиція, його професійна діяльність та постійне відстоювання прав людини в суспільстві, що прагне жити "по понятіям".

Фрич зазанчила, що якби удари, яких завдали її сину, "припали на людину скромнішого розміру, показання вже б не було кому давати". Вона висловила надію на реакцію суспільства та правоохоронців.

Водночас у поліції Івано-Франківська повідомили деталі нападу. У момент інциденту Кориневич самостійно міняв колесо на своєму автомобілі, коли до нього підійшли двоє чоловіків у темному одязі: один – у кепці, інший – у панамці.

Зловмисники побили військового, ймовірно, використовуючи телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною. Внаслідок цього він отримав хімічні опіки очей, саден на колінах і передпліччі.

Правоохоронці досі розшукують нападників. Кримінальне провадження відкрито за статтею про хуліганство, вчинене групою людей із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.