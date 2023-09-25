Як Третя штурмова заходила на позиції окупантів під Андріївкою: потужні кадри
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Контрнаступ Збройних Сил України триває. У мережі оприлюднили кадри, як наші захисники заходили на позиції окупантів під Андріївкою.
Нагадаємо, що нещодавно українські бійці звільнили Андріївку. Там наші герої ліквідували живу силу так званої "другої армії світу".
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Третя штурмова потужно заходила на позиції росіян під Андріївкою
На оприлюдненому відео можна побачити, як Третя штурмова бригада заходила на позиції окупантів під Андріївкою.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Штурмові групи закріплюються у відбитих в окупантів бліндажах, збирають БК та трофеї, і висуваються штурмувати позиції в лісосмузі далі.
Як наші захисники заходили на ворожі позиції під Андріївкою: дивіться відео
Зверніть увагу! Андріївка є ключовим населеним пунктом, ключовим вузлом сполучення між такими населеними пунктами як Курдюмівка і Кліщіївка. Цей самий напрямок має вузол, який є як і логістичним, так і одними із небагаточисленних переходів безпосередньо через висоти і через залізницю, яка пролягає безпосередньо до міста Бахмута.
Що відомо про звільнення Андріївки
- Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині 15 вересня, хоча повідомлення про це з'являлися ще 14 вересня.
- Пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що село Андріївка повністю зруйноване, його фактично не існує. Але його захоплення дає змогу ЗСУ рухатися далі, звільняючи наші землі від російських загарбників.
- За словами Бородіна, вцілілих будівель у селі немає. Від зими там уже не було цивільного населення, адже Андріївку захопили окупанти. Під час свого просування взимку росіяни нищили й так невеличкий населений пункт.
- Окрім цього, староста Іванівського Старостинського округу Данько розповіла, що в Андріївці не було власної інфраструктури та відділення пошти. До початку повномасштабного вторгнення там жило лише 77 осіб.