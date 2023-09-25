Як Третя штурмова заходила на позиції окупантів під Андріївкою: потужні кадри

Контрнаступ Збройних Сил України триває. У мережі оприлюднили кадри, як наші захисники заходили на позиції окупантів під Андріївкою.

Нагадаємо, що нещодавно українські бійці звільнили Андріївку. Там наші герої ліквідували живу силу так званої "другої армії світу".

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Третя штурмова потужно заходила на позиції росіян під Андріївкою

На оприлюдненому відео можна побачити, як Третя штурмова бригада заходила на позиції окупантів під Андріївкою.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

Штурмові групи закріплюються у відбитих в окупантів бліндажах, збирають БК та трофеї, і висуваються штурмувати позиції в лісосмузі далі.

Як наші захисники заходили на ворожі позиції під Андріївкою: дивіться відео

Зверніть увагу! Андріївка є ключовим населеним пунктом, ключовим вузлом сполучення між такими населеними пунктами як Курдюмівка і Кліщіївка. Цей самий напрямок має вузол, який є як і логістичним, так і одними із небагаточисленних переходів безпосередньо через висоти і через залізницю, яка пролягає безпосередньо до міста Бахмута.

Що відомо про звільнення Андріївки