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      Андрію Луніну заборонили грати у двох матчах "Леганесу"

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      Андрію Луніну заборонили грати у двох матчах "Леганесу"

      Український воротар Андрій Лунін знову не зможе зіграти за іспанський "Леганес", де він виступає на правах оренди.

      В Іспанії відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку країни, за результатами якого "Леганесу" зустрінеться з мадридським "Реалом".

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      Офіційний сайт "Леганесу" повідомив, що воротар збірної України не зможе взяти участь у двох матчах, оскільки належить "Реалу".  За умовами контракту українцеві заборонено виступати проти мадридського клубу.

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      У цьому сезоні Андрій Лунін провів у складі "Леганеса" чотири матчі, в яких пропустив два м’ячі. 

      Нагадаємо, що Андрій вийшов у стартовому складі "Леганеса" на матч 1/16 Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано" і відзначився відбитим пенальті. Команда українського голкіпера вийшла в наступний раунд турніру, здобувши мінімальну перемогу, 1:0.

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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