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Анджеліна Джолі була госпіталізована – ЗМІ

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Анджеліна Джолі має проблеми зі здоров'ям
Анджеліна Джолі має проблеми зі здоров'ям / Фото з відкритих джерел

Попри те, що голлівудська зірка Анджеліна Джолі ретельно приховує свій критичний стан здоров’я, в ЗМІ з'явилася інформація, що ще в березні зірка була госпіталізована.

Подейкують, що перебуваючи у власному будинку, знаменитість знепритомніла, повідомляє ТСН з посиланням на австралійське видання NW.

Анджеліна Джолі шалено схудла: фото


Анджеліна Джолі

Хто саме викликав швидку – покоївка чи хтось зі старших дітей, невідомо. Акторку одразу ж забрали до лікарні. За результатами обстеження, стало відомо, що у Анджеліни виснаження.

Джерела, близькі до Джолі, поділилися, що зірка страждає від безсоння і втрати апетиту, що послаблює її фізично і призводить до виснаження нервової системи. Сама вона відмовляється визнавати, що з нею щось не так.

Навіть екс-чоловік Бред Пітт стурбований її станом здоров’я і просить Анджеліну пройти обстеження. Але та поки рішуче відкидає такі заходи, заявляючи, що вона дуже зайнята.

Варто додати, що за інформацією деяких ЗМІ, акторка не втрачала свідомість і сама звернулася за допомогою у лікарню.

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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