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Анджеліна Джолі отримала жорсткий вирок суду у справі розлучення з Бредом Піттом: деталі

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Розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта
Розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта / Getty images

У Голлівуді вже втомились від баталій Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Пара досі не порозумілась у питаннях щодо їх розлучення. Найбільше чвар в екс-закоханих викликають розмови про опіку над 6 дітьми.

Як відомо, Анджеліна Джолі бере участь у зйомках другої частини популярного фільму "Малефісента". Робота ведеться у Великобританії, тому акторка забрала дітей до Лондона. Таке рішення аж ніяк не підтримав Бред Пітт, який все літо працюватиме у Лос-Анджелесі та не матиме змогу їздити до іншої країни. Відтак чоловік заборонив вивозити їх дітей за межі США. Це обурило Анджеліну Джолі, однак рішення свого не змінила.

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Дії акторки розглянув Вищий суд в Лос-Анджелесі, повідомляє The Daily Mail. Служителі Феміди зазначили, що біологічні та всиновлені діти подружжя повинні рівномірно спілкуватись як з Анджеліною Джолі, так і з Бредом Піттом. Відтак актор може бачитись з нащадками у зручний для себе час. 


Анджеліна Джолі з дітьми

Окрім цього, Бред Пітт отримав номери телефону 6 дітей, щоб він мав змогу спілкуватись без участі чи контролю Анджеліни Джолі. Судді додали, що під час перебування нащадків з актором, зіркова мама за добу може зробити лише один телефонний дзвінок до них. 

Наразі завдяки психологам та адвокатам екс-подружжя розприділило дні та години з дітьми. Бред Пітт буде приїжджати до Лондона та згодом забере їх до Лос-Анджелеса. У разі відмови або порушення цих умов суд пригрозив Анджеліні Джолі можливу втрату повної опіки над дітьми. Наступне засідання у справі Джолі та Пітта відбудеться 13 червня. 

"Якщо неповнолітні діти залишаться ізольованими від свого батька і залежно від обставин, що супроводжують цю умову, це може призвести до скорочення часу, який вони проводять з Джолі, і може призвести до наказу суду передати первинну фізичну опіку Пітту", – наголосили судді. 

Нагадаємо, що актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Наразі пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса. Старший син Меддокс уже заявив, що хоче жити з батьком. 

Теги: LifeStyle Діти Зіркові розлучення Бред Пітт Анджеліна Джолі Судді
Джерело: 24 Канал
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