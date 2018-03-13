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Анджеліна Джолі приголомшила інтимною заявою: деталі

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Анджеліна Джолі приголомшила заявою
Анджеліна Джолі приголомшила заявою

Знаменита акторка Анджеліна Джолі неабияк здивувала деталями своєї самотності.

42-річна голлівудська акторка зізналась, що їй бракує часу на себе, а поради розслабитись Анджеліну Джолі відверто дратують, оскільки вона не може цього зробити. Зірка додала, що на самоті відчуває дивну порожнечу, тому навіть ванну приймає у присутності своїх дітей, повідомляє The Business Standard.

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Я дійсно ніколи не розслабляюся, і мене зводить з розуму, коли люди говорять мені "розслабся". Мені здається, більшість матерів практично не відпочивають, але ми знаходимо в цьому справжнє задоволення. Навіть коли я приймаю ванну, зі мною знаходяться як мінімум двоє дітей, і це чудово,
– заявила Анджеліна Джолі.


Анджеліна Джолі з дітьми

Водночас акторка приділяє велику увагу вихованню дітей. На її думку, найбільше потрібно привчати їх до емпатії, оскільки турбота про інших людей – одне з найважливіших умінь.

"Важливо цінувати інших людей. Якщо ви живете, думаючи лише про себе і свої потреби та бажання, то це не лише егоїстичне, але і досить нещасне життя. Війни та ворожість, неподобство і нелюдяність у цьому світі виникають через відсутність співпереживання одне до одного", – розповіла знаменитість.

Попри такий акцент на вихованні дітей американців шокував той факт, що актриса допускає неповнолітніх до таких інтимних процедур. Багато користувачів соціальних мереж засудили такі дії Анджеліни Джолі та припустили, що це може вплинути на психіку її дітей.

Хто така Анджеліна Джолі?
Це популярна американська акторка, яка знялась у кінострічках "Містер і місіс Сміт", "Підміна", "Турист", "Лара Крофт – розкрадачка гробниць" та "Солт". У 2005 році акторка розпочала стосунки з Бредом Піттом, а у 2016 році пара заявила про розлучення. Анджеліна Джолі виховує 6 дітей, троє з яких вона всиновила.

Теги: LifeStyle Діти Кіно Анджеліна Джолі Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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