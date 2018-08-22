Анджеліна Джолі в елегантній сукні прогулялася з доньками: фото
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відправилася на шопінг з доньками, повернувшись до Лос-Анджелеса з Лондона.
Так, 43-річну зірку помітили з двома старшими – 12-річною Шайло і 13-річною Захарою, пише Daily Mail. Дівчата сміялися та виглядали щасливими.
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Анджеліна Джолі з доньками
Для прогулянки з дітьми Анджеліна обрала чорну елегантну сукню з довгими рукавами. Хоч сукня була об’ємною – можна помітити, як схудла актриса.
Анджеліна Джолі
Шайло
Анджеліна та Захара
Як відомо, Анджеліна Джолі уже два роки бориться з колишнім чоловіком Бредом Пітом за опіку над шістьма дітьми. Згідно з новим рішенням суду, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з дітьми через день.
Джерело: Daily Mail
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