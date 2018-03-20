Анджеліна Джолі знялася в рекламі французького бренду: фото

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі знялася в новій рекламі французького бренду парфумів Guerlain.

В межах рекламної кампанії Mon Guerlain Florale бренд представив портрети з Анджеліною Джолі, яка позувала фотографу Матьє Сезару в платті білого кольору з відкритими плечима, оголюючи свої численні татуювання.

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Крім фотознімків, Guerlain представив міні-фільм і короткі рекламні ролики з акторкою, які були опубліковані на YouTube і на офіційній сторінці бренду в Instagram.

Допис, поширений Guerlain (@guerlain) 4 Бер 2018 р. о 11:06 PST

Коментуючи співпрацю з Guerlain і випуск нового аромату, Джолі дала інтерв'ю американському виданню InStyle, в якому розповіла, що прагне "старіти з гідністю".

Допис, поширений Guerlain (@guerlain) 13 Бер 2018 р. о 1:08 PDT

"Я дивлюся на себе в дзеркало і бачу, що стаю схожою на маму. Це зігріває моє серце. Я також бачу, як моє обличчя старіє, але мені подобається це, тому що це означає, що я жива – я живу, і стаю старшою", – заявила Джолі.

Допис, поширений Guerlain (@guerlain) 8 Бер 2018 р. о 10:29 PST

Акторка також розповіла про must-have продукти в своїй косметичці і ключові правила макіяжу, яким вона слідує.

"У мене є лише одну червону помаду. Також в моїй косметичці можна знайти чорну підводку для очей і туш для вій. Що стосується макіяжу, то я намагаюся вибирати щось одне – або темні очі, або червоні губи. З моїми рисами обличчя, якщо я поєднаю ці два прийоми в макіяжі, то буду схожа на клоуна", – додала зірка.

Дивіться відео Анджеліна Джолі знялася для реклами Guerlain