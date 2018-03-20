15:02
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-7°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Анджеліна Джолі знялася в рекламі французького бренду: фото

257 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі знялася в рекламі французького бренду: фото
Анджеліна Джолі знялася в рекламі французького бренду: фото / Guerlain

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі знялася в новій рекламі французького бренду парфумів Guerlain.

В межах рекламної кампанії Mon Guerlain Florale бренд представив портрети з Анджеліною Джолі, яка позувала фотографу Матьє Сезару в платті білого кольору з відкритими плечима, оголюючи свої численні татуювання.

Читайте також: "Диво-жінка" Галь Гадот стала обличчям Reebok

Крім фотознімків, Guerlain представив міні-фільм і короткі рекламні ролики з акторкою, які були опубліковані на YouTube і на офіційній сторінці бренду в Instagram.

Коментуючи співпрацю з Guerlain і випуск нового аромату, Джолі дала інтерв'ю американському виданню InStyle, в якому розповіла, що прагне "старіти з гідністю".

"Я дивлюся на себе в дзеркало і бачу, що стаю схожою на маму. Це зігріває моє серце. Я також бачу, як моє обличчя старіє, але мені подобається це, тому що це означає, що я жива – я живу, і стаю старшою", – заявила Джолі.

Акторка також розповіла про must-have продукти в своїй косметичці і ключові правила макіяжу, яким вона слідує.

"У мене є лише одну червону помаду. Також в моїй косметичці можна знайти чорну підводку для очей і туш для вій. Що стосується макіяжу, то я намагаюся вибирати щось одне – або темні очі, або червоні губи. З моїми рисами обличчя, якщо я поєднаю ці два прийоми в макіяжі, то буду схожа на клоуна", – додала зірка.

Дивіться відео Анджеліна Джолі знялася для реклами Guerlain

Теги: LifeStyle Голлівуд Фотоновини Краса Реклама Анджеліна Джолі
Джерело: НВ
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сьогодні, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 18
Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
сьогодні, 14:00 Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
Тетяна Мартинюк 699
Сусідка України відмовляється від призову на військову службу
сьогодні, 13:56 Сусідка України відмовляється від призову на військову службу
1342
Charlie Hebdo опублікував карикатуру на
сьогодні, 13:52 Charlie Hebdo опублікував карикатуру на "вибори Путіна"
1166
Когда нормализуются отношения России с Украиной
сьогодні, 13:02 Когда нормализуются отношения России с Украиной
828
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук