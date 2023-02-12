Дуже зворушливо, – Дуда пригадав зустріч із Зеленським у переддень російського вторгнення

Президенти Польщі та Литви здійснили робочий візит до України 23 лютого, за кілька годин до повномасштабного вторгнення. Тоді Дуда і Науседа приїхали висловити підтримку Зеленському.

Анджей Дуда розповів, що усі знали, що Росія нападе. Тому 23 лютого він та президент Литви Гітанас Науседа вирушили до Києва, аби продемонструвати єдність країн.

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Що Дуда каже про Зеленського

Ми зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, якого запевнили у підтримці. Це було дуже важливо і дуже зворушливо для мене,

– поділився спогадами Дуда.

Зеленський на той момент був упевнений, що напад відбудеться. Він сказав Дуді, що, можливо, вони бачаться востаннє. Також Зеленський стверджував, що Україна буде чинити опір до останньої краплі крові.

Дуда зауважив, що взаємовідносини між ним і Зеленський з початку війни сильно закріпилися. "Я дуже поважаю його, захоплююся ним як президентом, бо він готовий віддати життя за Україну", – наголосив президент Польщі.

До речі, він розповів, що їхня дружба зародилася за кілька тижнів до вторгнення, у Віслі, куди приїхав Зеленський. Тоді президенти країн зустрілись і, за словами Дуди, у них відбулась дуже щира та особиста розмова.

"Він пояснив мені, як став президентом, як бачить свою місію і як бачить себе. Це нас зблизило. Спогади все ще викликають у мене сильні почуття, які, можливо, колись я маю викласти на папері, тому що це дуже важливо з історичної точки зору", – розповів очільник Польщі.

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