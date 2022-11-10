"Відступ" росіян з Херсона: у чому Дуда запідозрив окупантів

Росія буцімто вирішила відводити свої війська з Херсона, який окупувала на початку війни. На заяви росіян відреагував президент Польщі Анджей Дуда.

Польський лідер в контексті ймовірного виходу росіян з Херсона застеріг від ентузіазму. Слова Дуди передав голова кабінету президента Польщі Павел Шрот.

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Дуда застеріг від провокацій

Повідомляється, що Дуда спокійно сприйняв повідомлення про Херсон, а також підкреслив, що окупанти можуть готувати провокації.

Президент підійшов до неї (інформації про відхід росіян з Херсона – 24 канал) абсолютно спокійно, застеріг від ентузіазму. Тут можна підозрювати росіян у всіляких обманах і провокаціях,

– сказав Шрот

Водночас голова кабінету польського президента висловив переконання, що Україна та наші воїни готові до різних сценаріїв розвитку подій.

Росія заявила про відведення військ з Херсона: що відомо

Українські військові вже кілька місяців проводять контрнаступ на Херсонщині. Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін раніше заявляв, що щодо Херсона доведеться приймати непрості рішення, натякаючи на відступ.

У середу, 9 листопада, Суровікін оголосив, що російська армія буцімто вимушено залишає Херсон. Однак в Офісі Президента заявили, що в Херсоні наразі немає відведення російських військ.

У ЗСУ не виключають провокацій з боку окупантів та створення хибного враження про їх справжні наміри. Президент Володимир Зеленський закликав стримано реагувати на заяви росіян про виведення військ.

Втім, у Пентагоні стверджують, що таки фіксують відхід росіян, на який окупантам потрібні дні або навіть тижні. У МВС заявили, що Україна звільнить Херсон, однак діятиме обережно.

Разом з тим, в Інституті вивчення війни зазначають, що росіяни навряд чи підготували пастку. Повідомляється, що раніше вже було безліч ознак того, що російські війська неухильно відходять з західного берега Дніпра.

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