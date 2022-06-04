Анексія в дії: перший російський банк офіційно входить на окуповану територію Донеччини

Росіяни досі сподіваються на те, що їм вдасться втримати бодай якусь частину окупованих територій. Окупанти роблять кроки, спрямовані на їхню інтеграцію в "русскій мір".

На Донбасі тривають гарячі бої наших відважних воїнів з російськими окупантами. Поки ЗСУ дають ворогу відсіч та завдають йому все нових й нових втрат, росіяни роблять спроби нав'язати на тимчасово окупованих територіях свої правила.

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На окуповану Донеччину входить російський банк

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російський бак "Промзв'язокбанк" офіційно заявив про те, що буде починати роботу на окупованих територіях Донецької області. Це перша російська фінансова установа, яка заявила про готовність працювати на тимчасово окупованій Донеччині.

Перше завдання, яке буде ставити перед собою російський банк – пороздавати населенню картки "Мир", які є "аналогом" окупантів карткам VISA та Mastercard.

Фактично це пряма інтеграція банківської системи окупованих територій у російську, – повідомив Андрющенко.

Тимчасово окуповані території: коротко про головне

Мешканці тимчасово окупованих територій на Півдні чинять російським окупантам такий шалений опір, що ті почали дуже серйозно боятися за своє життя. Окупаційна "влада" нікуди не ходить без бронежилетів та охорони. Також в самому Херсоні та містечках області постійно з'являються українські прапори та повідомлення про те, що ворогу нізащо не уникнути кари за свої злочини.

Майкл Карпентер, представник США при ОБСЄ, повідомив про те, що російські окупанти воюють за середньовічними правилами. Вони тероризують мирне населення та розорюють тимчасово захоплені землі. На його думку, Кремль робить усе для того, щоб позбутися місцевого населення, що також є однією з варварських тактик минулого.

Росіяни заради пропагандистських роликів готові коїти жахливі злочини. Для того, щоб зняти потрібний сюжет, російські окупанти з танка вгатили по житловому будинку. Внаслідок дій путінських вояк загинуло 6 людей – 5 чоловіків та жінка.

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