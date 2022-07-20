США мають дані про підготовку росією анексії додаткових територій України: обіцяють відреагувати
Джерело:"Європейська правда"
США мають інформацію, що росія хоче анексувати додаткові території України. Зокрема, мовиться про Донецьку, Луганську області, а також частини Херсонщини та Запоріжжя.
Про це під час брифінгу заявив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі. За його словами, Сполучені Штати жорстоко відреагують на такий крок окупантів.
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росія хоче анексувати додаткові території
Кірбі зазначив, що США бачать значний масив доказів з розвідувальних і відкритих джерел про те, що кремль планує анексувати додаткові території України.
росія починає оголошувати, можна сказати, свої "правила й умови" анексії, як це було у 2014 році. росія вже поставила нелегітимних контрольованих осіб на захоплених територіях України,
– зауважив посадовець.
За його словами, Сполучені Штати знають наступні кроки окупантів:
- спершу ці "керівники" організують фейкові референдум про приєднання до росії,
- після цього кремль використає їх у своєму намаганні анексувати нові українські території.
Кірбі додав, що російський уряд наразі планує анексувати частини Херсонської та Запорізької областей, а також усю Донеччину та Луганщину. Ба більше, росія вже почала підготовку до цього, зокрема:
- ввела обіг рубля на тимчасово окупованих територіях,
- заблокувала доступ до інтернету,
- переслідує людей із проукраїнськими поглядами,
- встановлює контроль над ЗМІ.
"кремль не оголошував часу проведення цих референдумів, але їхні гауляйтери говорили, що вони відбудуться в цьому році, ймовірно разом із регіональними виборами в росії 11 вересня", – зауважив представник Білого дому.
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Відповідь США буде швидкою
Кірбі також нагадав, як кремль на початку повномасштабного вторгнення в Україну заявляв, що в його плани не входить окупація нашої держави.
"Якщо росія все ж утілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою та жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами", – наголосив представник Білого дому.
За його словами, на країну-агресорку накладуть додаткові санкції, тож вона стане ще більшим вигнанцем, ніж зараз.
Ми ніколи не визнаємо жодні "анексовані росією території",
– заявив Кірбі.
Координатор Ради з нацбезпеки США підсумував, що Україна, ймовірно, зможе повернути тимчасово окуповані території військовим шляхом.
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