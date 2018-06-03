"Ангел" Victoria's Secret Алессандра Амброзіо показала нові звабливі чорно-білі фото
Одна з найпопулярніших моделей світу Алессандра Амброзіо, яка є "ангелом" Victoria's Secret, опублікувала нові спокусливі фото.
Супермодель опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Алессандра Амброзіо – мама двох дітей, яка не втрачає форму і завжди виглядає приголомшливо.
Алессандра Амброзіо / Instagram
Алессандра Амброзіо / Instagram
Алессандра Амброзіо / Instagram
Джерело: 24 Канал
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