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Ангел Victoria's Secret Барбара Палвін показала спокусливі груди у купальнику: фото

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Барбара Палвін
Барбара Палвін / Instagram

24-річна популярна угорська модель Барбара Палвін знялася у спокусливій рекламі купальників для Sports Illustrated.

Новим знімком з фотосесії Барбара поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина позує з мінімальним природним макіяжем і вологим волоссям у вишневому купальнику. Барбара Палвін вкотре вражає прихильників своєю ідеальною фігурою.

барбара палвін

Крім того, Барбара знялася ще й у пікантному відео для Sports Illustrated.

барбара палвін

барбара палвін
Барбара Палвін / Spotrs Illustrated

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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