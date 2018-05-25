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"Ангел" Victoria's Secret приміряла сукню українського дизайнера: чарівні фото

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Відома шведська модель Ельза Госк, яка вже кілька років є "ангелом" білизняного бренду Victoria's Secret одягнула на весілля своїх друзів сукню української дизайнерки Світлани Бевзи.

Відомий український бренд "BEVZA", засновницею якого є успішна українська дизайнерка Світлана Бевза, пропонує у своїх колекціях вишукані та дуже стильні образи для модниць з усього світу.

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Так, однією з них стала неймовірна Ельза Госк. Для святкового образу у Мілані, Італія, модель обрала довгу сукню в підлогу смарагдового кольору, яке відзначається фактурними рукавами та зібраним поясом.


Ельза Госк в сукні від українського бренду BEVZA

Свій "лук" вона завершила світлими босоніжками і сумочкою коричневого кольору. Окрім весілля її друзів, дівчина святкує ще одну важливу дату – день народження її коханого бойфренда Тома Далі.

"З днем народження, моє кохання, натхнення, найкращий друг і опора. Я найщасливіша дівчина у світі, маючи тебе", – ніжно привітала Ельза свого коханого в Instagram.

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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