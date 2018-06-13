"Ангел" Victoria's Secret приміряла вінтажні купальники у спокусливому відео

Зірка білизняного бренду Victoria's Secret Ромі Стрейд приміряла декілька різних купальників, які мали неабияку популярність у 80-90-х роках минулого століття. Звабливий ретро-відеоролик також нагадує минулі десятиліття і занурює шанувальників у період поп-культури.

22-річна голландська модель декілька днів тому опублікувала схожий відеоанонс, в якому рекламує парфуми знаменитого бренду Polo Ralph Lauren. На Boomerang-відео Ромі позує в суцільному купальнику у червоно-білу широку смужку.

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Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 11 Чер 2018 р. о 12:07 PDT

А вже сьогодні Стрейд опублікувала чарівне відео, в якому приміряла десяток різних купальників та літніх образів. "Ангел" позувала біля вінтажних машин та на мотоциклі, розважалась на роликах і просто отримувала задоволення від процесу зйомки.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 13 Чер 2018 р. о 5:19 PDT

Саме ж ретро-відео дуже нагадує період 80-90-х років США, коли молодь вчилась проявляти себе у різних напрямках мистецтва та експериментувати з різними стилями одягу. Лише за годину після публікацію відео на Instagram-сторінці Ромі Стрейд, спокусливий ролик переглянуло більше 160 тисяч користувачів, а шанувальники не стримують своїх емоцій у захопливих коментарях.