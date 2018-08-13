"Ангел" Victoria's Secret Шанель Іман вперше стала мамою: чарівні фото малюка

Популярна модель та "ангел" Victoria's Secret Шанель Іман народила первістка. Зірка показала перші фото з пологового будинку.

У 27 років Шанель Іман стала мамою. Модель народила дівчинку, яку назвала Келі Клей Шепард. Радісною новиною манекенниця поділилась у блозі, чим викликала шквал коментарів та привітань.

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Кожна сутичка була варта того! Ласкаво просимо в цей світ, Келі Клей,

– написала Шанель Іман.

До дописів модель додала чарівні знімки з пологового відділення американської лікарні. На фото зірка лежить з новонародженою донькою та чоловіком – спортсменом Стерлінгом Шепардом.

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman) 12 Сер 2018 р. о 6:06 PDT

Не менш зворушливим був допис чоловіка. Стерлінг Шепард написав, що все, що він робить у житті присвячує доньці та дружині.