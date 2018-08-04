"Ангел" Victoria's Secret Віта Сидоркіна вагітна

Одна із "ангелів" Victoria's Secret модель Віта Сидоркіна чекає на появу первістка. Зірка поділилась радісною новиною на Instagram-сторінці.

Російська модель Віта Сидоркіна вийшла заміж за 44-річного італійського мільйонера Валеріо Морабіто 30 липня 2017 року. Та не встигли прихильники манекенниці привітати її з першою річницею шлюбу, як зірка підготувала для них інший, не менш дивовижний допис.

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Допис, поширений Vita Sidorkina-Morabito (@vitasidorkina) 29 Лип 2018 р. о 7:27 PDT

Віта Сидоркіна зізналась, що невдовзі стане мамою. Це буде перша дитина в сім'ї моделі, відтак 24-річна зірка довго не наважувалась розповісти про вагітність. Тепер, коли округлий живіт "ангела" Victoria's Secret неможливо приховати, вона наважилась розповісти про свій особливий стан.

Найбільший дар, – написала Віта Сидоркіна.

До допису модель додала знімок, на якому вона ніжно обнімає живіт, позуючи перед камерою в чорному купальнику. Знімок Віта Сидоркіна зробила на відпочинку: позаду манекенниці видніється водойма та дерева.