Викрав і тримав під землею: на Миколаївщині знайшли 8-річну дівчинку

У Березнегуватській громаді, що в Миколаївській області, поліція затримала зловмисника за викрадення 8-річної дівчинки. Слідчі повідомили чоловіку про підозру.

Нещодавно повідомляли, що в Миколаївській області продовжувалися пошуки 8-річної дівчинки Ангеліни Чугай. Вона зникла з дому 1 березня та не повернулася.

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Що відомо про зникнення 8-річної дівчинки

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області розповіли, що ввечері 1 березня до відділення поліції Баштанського районного управління надійшло повідомлення про те, що близько 20:00 в одному з сіл Березнегуватської громади з дому раптово зникла 8-річна дівчинка.

Рідні дівчинки повідомили правоохоронцям, що мають підозри, що дитину міг викрасти колишній співмешканець її бабусі, який тривалий час мешкав разом із сім'єю.

Після того, як отримали повідомлення про зникнення дівчинки, розгорнули масштабну розшукову поліцейська операція. Також відомо, що створили оперативний штаб.

Для того, аби знайти зниклу дівчинку та її викрадача був залучений особовий склад місцевого відділення поліції, районного відділку, найближчих відділень, оперативники, слідчі слідчого управління, ювенали та фахівці кримінального аналізу обласного управління поліції, кінологи, військові та мешканці села.

Дівчинку знайшли в замаскованій схованці

Поліцейські обшукали всі будівлі та приміщення селища і його околиці у радіусі 5 кілометрів, також оглянули колодязі, лісосмуги, пустирі та поля. В поліції також повідомили, що територію відстежили також і за допомогою аеророзвідки.

Так, за межами села правоохоронці разом із місцевими знайшли замасковану схованку під землею, у якій переховувався зловмисник разом із викраденою дівчинкою.

Поліцейські одразу ж забрали дитину та відвезли до медичного закладу. Відомо, що кривдника доставили до поліції, де слідчі його затримали.

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Наразі з дівчинкою працюють психологи.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Також у поліції зазначили, що слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

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