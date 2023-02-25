Загибель відомої косметологині Ангеліни Сердюк у Львові: стали відомі деталі трагедії

У Львові загинула відома косметологиня Ангеліна Сердюк. Попередньо, дівчина отруїлася чадним газом, проте точну причину смерті встановить експертиза.

Офіційно причину смерті Ангеліни Сердюк не оголошували. Її колега в інстаграмі повідомила, що за попередньою інформацію косметологиня отруїлася чадним газом, проте свій висновок ще має надати експертиза.

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З'явилися подробиці трагічної події

Нещасний випадок трапився зранку 24 лютого. 32-річна косметологиня Ангеліна Сердюк збиралася на роботу та вирішила прийняти ванну. На сполох забили її колеги, коли вона не з'явилася у салон та не відповідала на телефонні дзвінки.

"Високий замок" повідомляє, що її мама зателефонувала до чоловіка Ангеліни, і повідомила, що доньки немає на роботі. Тоді усі почали її шукати. Чоловік поїхав додому, а по дорозі викликав "швидку".

Він виявив Ангеліну у ванній кімнаті. По приїзду бригада "швидкої" констатувала смерть. Медики повідомили про трагічний випадок газову службу та ДСНС.

Наразі триває експертиза

За попередньою інформацією, причиною смерті жінки може бути отруєння чадним газом. Відповідні служби мають перевірити усі газові прилади у будинку та у квартирі, у якій жила Ангеліна.

Як повідомили у поліції, тіло скерували на експертизу.

У АТ "Львівгаз" підтвердили, що у п'ятницю їхня аварійна служба виїжджала на виклик через летальний випадок із молодою жінкою. Проте під час перевірки тяга у димоході була.

Під час перевірки на місці виклику тяга у димоході була, однак експертизи та перевірки ще тривають,

– мовиться у повідомленні.

Точну причину смерті встановить судмедексперт лише після завершення експертизи. Подруга загиблої дівчини каже, що Ангеліна мешкала у старому будинку.

32-річна Ангеліна Сердюк була відомою та успішною косметологинею у Львові. В інстаграмі жінки було понад 18 тисяч підписників. Похорон косметологині відбудеться у понеділок, 27 лютого. Ангеліну Сердюк поховають на кладовищі у Брюховичах.