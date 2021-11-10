Ангельське терпіння закінчується, – Зеленський порадив олігархам не грати у "дефіцит вугілля"

Володимир Зеленський у зверненні до українців заявив: щороку восени та взимку деякі олігархічні структури розпочинають в Україну гру під назвою "штучний дефіцит". Зокрема, розганяють новини про нестачу вугілля та газу.

За словами Зеленського, тоді ціна збільшується, а попит зростає. Президент наголосив, що у такому випадку платимо "ми з вами".

Зауважте Росія наростила транзит газу Україною, але качає менше, ніж за контрактом

Я впевнений, що цьогоріч цю гру краще не починати, бо, окрім вашого штучного, є цілком реальний – наш дефіцит, дефіцит терпіння,

– заявив Зеленський.

Український лідер також зауважив, що коли у держави закінчується "ангельське терпіння", у когось починаються "пекельні дні".

Зеленський наголосив: можна перевіряти це. А можна допомогти своїй державі та показати, що великий бізнес має не лише великі активи, але й велику свідомість та велику відповідальність.

За словами президента, мовиться і про деякі великі телеканали та деякі ЗМІ. Зеленський наголосив, що енергетична безпека – не менш чутлива тема, аніж війна. Маніпуляції несуть не меншу загрозу.

Звернення Зеленського: головне

Зеленський вкотре закликав громадян вакцинуватися. Український лідер наголосив, що за останні 2 доби в Україні від коронавірусу пішли з життя у 10 разів більше людей, ніж упродовж 2 років війни на Донбасі.

До антивакцинаторів Зеленський звернувся від імені українських військових, які захищають країну на Сході. Від імені захисників президент запитав: "чому ви не цінуєте наше і своє життя?".

Також Зеленський зауважив, що психологічний тиск з боку Росії давно не діє. Так український лідер прокоментував переміщення російських військ вздовж кордонів України та збільшення їхньої концентрації.

Звернення Зеленського: дивіться відео