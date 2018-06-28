00:39
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 20°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
  • понеділок
    16°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, 28 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Бельгія перемогла Англію на Чемпіонаті світу завдяки неймовірному голу Янузая

292 Читать новость на русском
Англія – Бельгія результат матчу ЧС-2018
Англія – Бельгія результат матчу ЧС-2018

Збірні Англії та Бельгії після другого туру забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Тож в очному матчі визначали, хто з них вийде з першого місця.

На цю гру обидва тренери випустили навіпрезервні склади. Не потрапили до складу головні бомбардири Чемпіонату світу – англієць Гаррі Кейн (5 голів) та бельгієць Ромелу Лукаку (4 голи). Не знайшлося місця у старті й Едену Азару. Зате вийшов його молодший брат Торган.

Читайте також: Англія – Бельгія: відео голу та моментів матчу

При цьому обидва тренери розуміли, що переможець цього матчу у плей-оф гратиме зі збірною Японії, яка у незвичний спосіб вийшла у плей-оф. Той, хто програє це протистояння, в 1/8 фіналу гратиме зі збірної Колумбії.

Більше у цьому матчі небезпеку створювали гравці збірної Бельгії. Однак на удар Тілеманса зреагував Пікфорд. Коли вже м'яч котився у ворота повз голкіпера, його підстрахував Кехілл, який виніс м'яч з лінії воріт.

Але це все було на початку матчу. В основному гра проходила без небезпечних моментів. За всю гру англійці лише один раз пробиватимуть у площину воріт (виручить Феллаїні, який відіб'є м'яч після удару Велбека). Та й то в другому таймі. Ще один раз Решфорд не використає вихід на ворота Куртуа. Він і пробиватиме повз, так ще й воротар зреагує на цей удар і переведе м'яч на кутовий.

Читайте також: Стали відомі всі учасники плей-оф Чемпіонату світу з футболу 2018

А до цього єдиний гол у матчі заб'є Янузай. Півзахисник, який залишиться без опіки у штрафному майданчику (вдало зіграє Батшуаї, який "поведе" за собою захисника), отримає пас від Шадлі. Роуз в цьому моменті ще намагатиметься завадити пробити чи віддати пас Янузаю, але бельгієць "хитне" суперника, після чого потужно проб'є з-під нього у дальній кут воріт. Пікфорд у стрибку нічим не завадить у цьому моменті.

Хоча Пікфорд у кінці матчу ще врятує свою команду від пропущеного голу. Однак це вже не матиме значення. Збірна Англії програє і у 1/8 фіналу зіграє зі збірною Колумбії. Бельгійці, як переможці групи H, в плей-оф поміряються силами зі збірною Японії.

Бельгія – Англія 1:0

Гол: Янузай, 51

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 28 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"
28 червня, 22:01 Головні новини 28 червня: Втрати України на Донбасі, розпуск парламенту та "Північний потік-2"
4682
Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
28 червня, 22:00 Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу
Андрій Воропаєв 2466
Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
28 червня, 21:00 Для мене вихід з полону – це як друге народження, – військовополонений розповів вражаючу історію
Віталій Дейнега 829
Страшний ренесанс хімічної зброї
28 червня, 20:15 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 881
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
28 червня, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 5042
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук