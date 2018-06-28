Бельгія перемогла Англію на Чемпіонаті світу завдяки неймовірному голу Янузая

Збірні Англії та Бельгії після другого туру забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Тож в очному матчі визначали, хто з них вийде з першого місця.

На цю гру обидва тренери випустили навіпрезервні склади. Не потрапили до складу головні бомбардири Чемпіонату світу – англієць Гаррі Кейн (5 голів) та бельгієць Ромелу Лукаку (4 голи). Не знайшлося місця у старті й Едену Азару. Зате вийшов його молодший брат Торган.

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При цьому обидва тренери розуміли, що переможець цього матчу у плей-оф гратиме зі збірною Японії, яка у незвичний спосіб вийшла у плей-оф. Той, хто програє це протистояння, в 1/8 фіналу гратиме зі збірної Колумбії.

Більше у цьому матчі небезпеку створювали гравці збірної Бельгії. Однак на удар Тілеманса зреагував Пікфорд. Коли вже м'яч котився у ворота повз голкіпера, його підстрахував Кехілл, який виніс м'яч з лінії воріт.

Але це все було на початку матчу. В основному гра проходила без небезпечних моментів. За всю гру англійці лише один раз пробиватимуть у площину воріт (виручить Феллаїні, який відіб'є м'яч після удару Велбека). Та й то в другому таймі. Ще один раз Решфорд не використає вихід на ворота Куртуа. Він і пробиватиме повз, так ще й воротар зреагує на цей удар і переведе м'яч на кутовий.

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А до цього єдиний гол у матчі заб'є Янузай. Півзахисник, який залишиться без опіки у штрафному майданчику (вдало зіграє Батшуаї, який "поведе" за собою захисника), отримає пас від Шадлі. Роуз в цьому моменті ще намагатиметься завадити пробити чи віддати пас Янузаю, але бельгієць "хитне" суперника, після чого потужно проб'є з-під нього у дальній кут воріт. Пікфорд у стрибку нічим не завадить у цьому моменті.

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Хоча Пікфорд у кінці матчу ще врятує свою команду від пропущеного голу. Однак це вже не матиме значення. Збірна Англії програє і у 1/8 фіналу зіграє зі збірною Колумбії. Бельгійці, як переможці групи H, в плей-оф поміряються силами зі збірною Японії.

Бельгія – Англія 1:0

Гол: Янузай, 51