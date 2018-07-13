Англія – Бельгія: де дивитися онлайн матч Чемпіонату світу

Збірна Англії та Бельгії зіграють матч з третє місце на Чемпіонаті світу. Трансляція матчу онлайн буде доступна українським глядачам.

Як і решта матчів Чемпіонату світу, гра між збірними Бельгії та Англії буде показана на телеканалі "Інтер". Початок о 17:00 годині в суботу, 14 липня.

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Окрім того, її транслюватимуть в інтернеті за посиланням.

Якщо команди визначать переможця в основний час, то гра триватиме до 19:00. Якщо в основний час буде зафіксована нічия, команди гратимуть два екстра-тайми по 15 хвилин. Якщо і цього часу не вистарчить, володаря третього місця Чемпіонату світу визначать за допомогою післяматчевих пенальті.

Текстовий онлайн проведе сайт "Футбол 24". Огляд матчу та відео голів та моментів матчу – на сайті 24 каналу.

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