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Англія – Бельгія: прогноз на матч Чемпіонату світу

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Англія – Бельгія прогноз букмекерів на матч ЧС-2018
Англія – Бельгія прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

Збірні Англії та Бельгії зіграють у матчі за третє місце на Чемпіонаті світу. Англійці, які мали більше шансів зіграти у фіналі, на цьому Чемпіонаті світу взагалі можуть залишитися без нагород.

На думку букмекерів, більше шансів на перемогу мають бельгійці, які у півфіналі поступилися французам. William Hill коефіцієнт на перемогу збірної Бельгії виставив на рівні 2,15. У той час на перемогу "трьох левів" – 3,20. Нічия у цьому матчі в основний час 3,60. Щодо команди, яке у підсумку займе третє місце: Бельгія 1,61, Англія 2,25.

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У цьому матчі відбудеться протистояння двох форвардів, які претендують на звання найкращого бомбардира турніру. Ймовірність того, що Ромелу Лукаку заб’є гол і Бельгія виграє матч – 3,50. Гол Гаррі Кейна та перемога збірної Англії – 4,50.

У PariMatch теж перевагу віддають бельгійцям – 2,20 на їх перемогу. На те, що у матчі переможуть англійці – 3,30. Нічия у матчі за 90 хвилин – 3,70. Підсумкова перемога у боротьбі за третє місце бельгійцями – 1,66, англійцями – 2,31.

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Схожа ситуація і щодо кількості забитих голів. "Індивідуальний тотал більше 2,0 Бельгія" – 2,80, а на англійців "індивідуальний тотал більше 2,0" – 4,20.

Менший коефіцієнт на перемогу бельгійці та більший показник на перемогу англійців у "Фаворит" - 2,09 та 3,40 відповідно. Нічия у матчі – 3,75. Команда, яка переможе в боротьбі за третє місце: Бельгія 1,57, Англія 2,49.

При цьому, якщо у матчі буде додатковий час, то і так більше шансів на перемогу у бельгійців – 10,00 проти 11,00 в англійців. Хоча якщо буде серія післяматчевих пенальті, то шанси в обох збірних рівні – 12,00.

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У bet365 на перемогу Бельгії виставили коефіцієнт 2,20. На перемогу Англії – 3,30. Нічия у матчі – 3,75. Підсумкова перемога у боротьбі за третє місце – 1,61 на Бельгію та 2,30 на Англію.

Теги: ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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