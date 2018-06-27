Англія – Бельгія: прогноз на матч Чемпіонату світу

Збірні Англії та Бельгії в очній зустрічі визначать переможця групи G. Поки в обох команд по шість очок та однакова кількість забитих-пропущених голів – 8:2.

Зважаючи на те, що суперники рівні за силою, коефіцієнти на перемогу однієї з команд не надто відрізняються. Хоча невелику перевагу букмекери віддають саме збірній Англії. У William Hill коефіцієнт на їх перемогу – 2,50. Перемога Бельгії оцінена в 2,75. Нічия у цьому матчі найменш ймовірна – 3,00.

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Варто зазначити, що у цьому матчі зійдуться лідери гонки бомбардирів – в англійця Гаррі Кейна 5 голів, у бельгійця Ромелу Лукаку – 4 голи. Коефіцієнт на те, що перший з них заб'є гол у цьому матчі – 2,10. Гол бельгійця отримав коефіцієнт 2,37.

Майже рівні коефіцієнти на перемогу однієї з команд, але значно вищі, дає PariMatch. Тут перемога Англії має 2,75, а перемога збірної Бельгії – 2,85. Нічия теж дещо виший коефіцієнт отримала – 3,10.

Незначна перевага на боці англійців і щодо першого забитого голу у цьому матчі – 1,88. На те, що першими заб'ють бельгійці, стоїть коефіцієнт 1,92.

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Найбільший коефіцієнт на перемогу бельгійців у "Фаворит" – 2,92. На англійців там приймають з коефіцієнтом 2,76. Нічию букмекери оцінили в 3,10.

При цьому експерти більше схиляються до того, що обидві команди заб'ють – 1,78. Якщо ні, то коефіцієнт на це 1,97.

Матч між збірними Англії та Бельгії на Чемпіонаті світу відбудеться у четвер, 28 червня. Початок матчу о 21:00.