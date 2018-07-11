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Хорватія перемогла Англію та вийшла у фінал Чемпіонату світу

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Англія – Хорватія результат матчу
Англія – Хорватія результат матчу

Збірна Англії та Хорватії другими визначали фіналіста Чемпіонату світу. Команда, яка програла, мала грати матч проти збірної Бельгії за третє місце. Однак для цього довелося зіграти екстра-тайми.

Англійці вийшли вперед вже на 5-ій хвилині. Поблищу штрафного майданчика збили Аллі, і Тріпп'єр бездоганно виконав штрафний, пробивши над стінкою під саму перекладину.

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Могли невдовзі англійці й подвоїти рахунок. Кейн з першого разу не переграв Субашича, а на добиванні з гострого кута попав у штангу.

Перерва більше пішла на користь хорватам. Команда заграла більш і почала створювати моменти. Відзначитися вдалося лише на 68-ій хвилині. Після навісу з флангу Перішич випередив одразу двох суперників та ногою в дотик в повітрі пробив по воротах Пікфорда.

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Вже за мить хорвати могли виходити вперед, але після удару "картатих" м'яч влучив у стійку.

Матч так і закінчився в нічию 1:1 (третя гра поспіль для хорватів у плей-оф Чемпіонату світу, яка закінчується з таким рахунком). А вже в додатковий час Манджукіч теж скористався помилкою захисників збірної Англії, і вибігши з-за спини, пробив повз воротаря.

Хорватія – Англія 2:1

Голи: Перішич, 68, Манджукіч, 109 – Тріпп'єр, 5

Хорватія у фіналі 15 липня зіграє зі збірною Франції. Англійці за день до цього зустірнуться зі збірною Бельгії у матчі за третє місце.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 липня
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