Англія – Швеція: прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу

Збірна Англії в 1/4 фіналу Чемпіонату світу зустрінеться зі збірною Швеції. З усіх пар чвертьфіналістів, саме англійці мають найбільше шансів пройти свого суперника.

Англійці в матчі 1/8 фіналу зуміли подолати своє прокляття і пройти суперника в серії післяматчевих пенальті. До цього з 1992 року англійці програли шість з семи матчів через футбольну лотерею.

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У William Hill коефіцієнт на те, що "Англія виграє по пенальті" – 12,00. При цьому просто перемога Англії у матчі проти Швеції – 1,95. Перемога шведів – 4,50. Нічия в основний час – 3,20. На прохід у наступний раунд: 1,40 на Англію, 2,87 на Швецію.

Ймовірність того, що "Гаррі Кейн заб’є гол і Англія виграє" – 2,87.

PariMatch перемогу Англії оцінив в 1,93. Перемога Швеції – 4,80.. нічия в основний час – 3,25. Щодо проходу в наступний раунд: Англія 1,44, Швеція 2,95.

Більше шансів у цьому матчі забити мають англійці. "Індивідуальний тотал більше 1,5 Англія" – 2,40, "індивідуальний тотал більше 1,5 Швеція" – 4,80.

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"Фаворит" перемогу шведів оцінив в 4,80. На англійців – 1,93. Нічия за 90 хвилин – 3,30. Прохід у півфінал: Швеція 2,99, Англія 1,42.

Ймовірність того, що обидві команди заб’ють – 2,23. Якщо ні – 1,61.