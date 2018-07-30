Англія замість Катару претендує на проведення ЧС-2022 з футболу

Екс-глава Футбольної асоціації Англії Девід Трісман запропонував розглянути Англію в якості країни-господині ЧС-2022 замість Катару, який звинувачується в порушенні правил ФІФА в боротьбі за право отримання мундіалю.

Чиновник запевняє, що Англія повністю готова прийняти у себе ЧС-2022.

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"Не можна проводити ЧС в Катарі, якщо будуть доведені порушення. В такому випадку буде просто несправедливо, якщо заявку Англії не розглянуть", – цитує Трісмана Evening Standart.

Раніше британська газета The Times з посиланням на отримані в її розпорядження документи повідомила про те, що Катар був замішаний в зв'язках з ЦРУ і піар-компаніями з метою саботажу своїх конкурентів на виборах країни-господині чемпіонату світу з футболу 2022 року.

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