Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні, – Шмигаль

Загарбникам варто забути про вологі мрії щодо надання російській мові бодай якогось офіційного статусу. Натомість Україна готова зробити крок назустріч глобальному діловому світу.

Увесь глобальний діловий світ спілкується англійською мовою. Оскільки без неї сьогодні просто нікуди, український уряд розглядає можливість надання їй нового статусу.

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Англійська – мова ділового спілкування

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, англійська може стати мовою ділового спілкування в Україні. Уряд вже розглядає цю можливість і запускає запуск усіх необхідних механізмів.

Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу. Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України,

– вважає Шмигаль.

Також він повідомив про те, профільні міністерства вже опрацьовують пропозиції та почнуть займатися оформленням усіх необхідних документів.

Новини ЄС: останні події

Австрія пропонує для України своєрідний "проміжний етап" перед вступом до ЄС. Канцлер Австрії Карл Негаммер вважає, що ідея Макрона про "підготовчий простір" дуже вдала, адже зараз Україна бореться за своє існування, а потім буде змушена "підтягуватися до стандартів ЄС".

Сполучені Штати Америки хочуть дозволити постачання нафти з Венесуели до Європи. Розмороження енергоносія спровоковане тим, що Європа дуже залежна від російського палива. Таким чином США та ЄС сподіваються завдати російським окупантам нового економічного удару.

Євросоюз лише нещодавно прийняв шостий пакет санкцій проти Росії, а вже активно працює над сьомим. Цього разу Європа хоче накласти обмеження на російський газ та розширити список російських банків, які відключать від системи SWIFT.

Російські окупанти показали всьому світові, що вони прийшли в Україну для того, щоб вбивати цивільних, грабувати мирне населення та влаштувати геноцид українців. Парламент Чехії готовий ухвалити резолюцію, яка визнає Росію державою-терористкою.

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