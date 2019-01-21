Англійський клуб влаштував на своєму стадіоні притулок для безхатьків: фото

Клуб англійської Прем’єр-ліги "Кристал Пелас" переобладнав частину домашнього стадіону "Селхерст Парк" в притулок для безхатьків.

Керівництво "Кристал Пелас" вирішило допомогти бездомним, які мерзнуть на вулиці в зимовий час, і переобладнало частина домашнього стадіону команди "Селхерст Парк" в цілодобовий притулок. Він відкриває свої двері, коли температура опускається нижче нуля, повідомляє BBC.

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Притулок розрахований на 10 осіб. Виконавчий директор клубу Філ Александер розповів, що клуб хоче творити добрі справи для місцевої громади.

Ми раді, що можемо хоча б трохи допомогти нужденним. Величезне спасибі волонтерам, які пожертвували часом, щоб все це вдалося. Також дякую працівникам клубу і супермаркетам, які передали їжу для безпритульних на "Селхерст Парк",

– заявив він.



Клуб АПЛ влаштував притулок для безкатьків // Фото: cpfc.co.uk/

Варто зазначити, що це далеко не перша благодійна акція клубу, який регулярно співпрацює з фондом Croydon Council. Разом вони допомагають бездомним, залучаючи більшу увагу суспільства до цієї проблеми.

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