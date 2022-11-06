Ані дня без відключень: у яких регіонах буде погодинне вимкнення світла

Українська енергосистема оговтується від ударів російських окупантів. Щоб стабілізувати ситуацію, у деяких регіонах України знову вимикатимуть світло.

У неділю, 6 листопада, Диспетчерський центр Укренерго надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у семи областях.

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Світло вимикатимуть в 7 областях

Графіки погодинних відключень (ГПВ) будемо застосовано у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян,

– йдеться у повідомленні.

Знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті свого обленерго:

Які регіони найбільше постраждали від аварійних відключень

Росія масово атакувала енергосистему України в період з 10 жовтня до 3 листопада. Унаслідок атак окупантів найбільше від аварійних відключень електроенергії постраждали північні та центральні регіони. Зокрема:

Житомирська область,

Чернігівська;

Черкаська;

Київська,

Київ.

Також значних збитків від аварійних відключень зазнали:

Сумська область;

Харківська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Запорізька.

Найменше постраждали південні та західні регіони України. Зокрема, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька області.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок тероризму з боку Росії серйозно пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

Допомогти Україні подолати наслідки ударів по енергетичних об'єктах готовий ЄС. Європейський Союз може надати Україні фінансову допомогу в розмірі 25,5 мільйонів євро.

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