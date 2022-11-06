Ані дня без відключень: у яких регіонах буде погодинне вимкнення світла
Джерело:Укренерго
Українська енергосистема оговтується від ударів російських окупантів. Щоб стабілізувати ситуацію, у деяких регіонах України знову вимикатимуть світло.
У неділю, 6 листопада, Диспетчерський центр Укренерго надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у семи областях.
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Світло вимикатимуть в 7 областях
Графіки погодинних відключень (ГПВ) будемо застосовано у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.
Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян,
– йдеться у повідомленні.
Знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті свого обленерго:
Які регіони найбільше постраждали від аварійних відключень
Росія масово атакувала енергосистему України в період з 10 жовтня до 3 листопада. Унаслідок атак окупантів найбільше від аварійних відключень електроенергії постраждали північні та центральні регіони. Зокрема:
- Житомирська область,
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Київська,
- Київ.
Також значних збитків від аварійних відключень зазнали:
- Сумська область;
- Харківська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Кіровоградська;
- Запорізька.
Найменше постраждали південні та західні регіони України. Зокрема, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька області.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок тероризму з боку Росії серйозно пошкоджено близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.
Допомогти Україні подолати наслідки ударів по енергетичних об'єктах готовий ЄС. Європейський Союз може надати Україні фінансову допомогу в розмірі 25,5 мільйонів євро.
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